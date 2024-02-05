Из-за селя в Сочи не могут проехать поезда и электрички

Из-за селя в Сочи не могут проехать поезда и электричкиВ районе поселка Дагомыс в Сочи в ночь на понедельник сошел сель на железнодорожные пути, который полностью заблокировал движение всех электричек и поездов.
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