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Крымская газета

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Из электростанции — в концертный зал: как здание в Ливадии стало центром органной музыки

Из электростанции — в концертный зал: как здание в Ливадии стало центром органной музыки

Когда-то здесь вырабатывали электричество для всего дворцового комплекса, а сегодня здесь один из самых больших органов в России.

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