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  • Вениамин
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Эмин Агаларов раскрыл требования капризных западных звезд

Певец Эмин Агаларов раскрыл некоторые тайны Dream Fest.   В Баку стартовал международный музыкальный фестиваль Dream Fest, который в этом году привлек исполнителей из различных стран, подтвердив свой международный статус.

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