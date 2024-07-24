Эмин Агаларов раскрыл требования капризных западных звезд

Певец Эмин Агаларов раскрыл некоторые тайны Dream Fest. В Баку стартовал международный музыкальный фестиваль Dream Fest, который в этом году привлек исполнителей из различных стран, подтвердив свой международный статус.
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