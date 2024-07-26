Росфинмониторинг внес бывшего адвоката Новикова* в список террористов и экстремистов

В России бывший юрист Илья Новиков включен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Это решение было принято после того, как он был заочно осужден по статье о распространении фейков о Вооруженных силах России.
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