BNB Chain лидирует по продажам NFT с $32,75 млн

Продажи NFT выросли на 55,6% и составили приблизительно $75,54 млн за последние семь дней, при этом BNB Chain обогнала Ethereum, зафиксировав более $32,75 млн.
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