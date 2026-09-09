«Мираж» раскололся на суде: основатель группы подал в полицию на экс-солистку из-за слов о долгах и розыске

Композитор Литягин обвинил экс-солистку «Миража» в клевете Основатель группы «Мираж» Андрей Литягин обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить высказывания бывшей вокалистки коллектива Маргариты Суханкиной, которые он считает порочащими его честь и достоинство.