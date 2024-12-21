Новый ускоритель искусственного интеллекта вставлен в порт M.2 SSD

Компания MemryX, технологический стартап из Мичиганского университета, выпустила модуль M.2 стоимостью 149 долларов [PDF], предназначенный для обеспечения эффективных возможностей обработки искусственного интеллекта в компактных вычислительных системах.
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