В Госдуме предупредили о новой мошеннической схеме с пенсионными накоплениями

Мошенники убеждают пожилых граждан оформить так называемую «государственную программу» с поддержкой со стороны государства, утверждая, что это позволит увеличить их пенсионные сбережения вдвое, предупредил член Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин («Единая Россия»).