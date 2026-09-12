Глава Anthropic Амодеи призвал компании замедлить темпы развития ИИ

Дарио Амодеи © Bhawika/Reuters Глава одного из крупнейших разработчиков искусственного интеллекта Anthropic Дарио Амодеи призвал замедлить совершенствование передовых ИИ-моделей, предупредив, что уже через 6–12 месяцев «рой» автономных агентов теоретически сможет захватить интернет и нанести ущерб на сотни миллиардов долларов.
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