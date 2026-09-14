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В Ленобласти ликвидировали пожар в ангаре

В Ленобласти ликвидировали пожар в ангаре

В деревне Скотное Всеволожского района Ленинградской области произошел пожар. С утра в ангаре размером 12 на 30 метров началось возгорание, пишет «Мойка78» .

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