Эксперт: события на Ближнем Востоке усилили разговоры о возможном распаде НАТО

События 7 октября 2023 года на Ближнем Востоке усилили разговоры о возможном распаде НАТО. Об этом заявил директор по исследованиям Института Анкары (Турция) Таха Озхан 14 сентября в Москве на презентации «Валдайской записки» «Турция и Иран: пределы регионального влияния».