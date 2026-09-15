Эксперт: события на Ближнем Востоке усилили разговоры о возможном распаде НАТО

События 7 октября 2023 года на Ближнем Востоке усилили разговоры о возможном распаде НАТО. Об этом заявил директор по исследованиям Института Анкары (Турция) Таха Озхан 14 сентября в Москве на презентации «Валдайской записки» «Турция и Иран: пределы регионального влияния».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Визит Стива Уитко...
- ЮГ Копейка в бюджете...
- Россия готова воз...
Загрузка комментариев…