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Анджорин покинул «Локомотив». Аренда из «Челси» прекращена досрочно «исходя из лимита на легионеров»

Полузащитник Тино Анджорин уходит из «Локомотива». «Челси» и московский клуб договорились о досрочном прекращении аренды 20-летнего хавбека.

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