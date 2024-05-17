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Петербургский дневник

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Врач Тяжельников: в высокой траве на участке могут скрываться змеи и клещи

Дачникам порекомендовали пройти вакцинацию от клещевого энцефалита Дачникам рекомендуют следить за тем, чтобы на участке не было высокой травы, так как в ней могут прятаться змеи и клещи, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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