Владимир Солодов: "Дети из ДНР получили самые яркие впечатления на Камчатке"

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов во время программы "Откровенный разговор" государственной телевизионной и радиовещательной компании "Камчатка" рассказал, какую помощь регион оказывает подшефным населённым пунктам в ДНР, подчеркнув, что работа в этом направлении будет продолжена, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на краевое правительство.