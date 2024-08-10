Рогов: британские инструкторы готовят морпехов ВСУ для форсирования Днепра

Инструкторы из Британии готовят морских пехотинцев Вооружённых сил Украины к операции по форсированию реки Днепр около Запорожской атомной электростанции, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов.
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