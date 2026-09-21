Саудовская Аравия тайно вышла из китайского проекта против доллара: что скрывает Эр-Рияд.

Центробанк Саудовской Аравии подтвердил, что ещё в мае 2025 года прекратил участие в поддерживаемой Китаем платформе mBridge для трансграничных расчётов в цифровых валютах.
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