Фанаты «ПСЖ» напали на болельщиков «Ньюкасла» в пабе Парижа в преддверии матча команд в ЛЧ

Сегодня ночью радикальные фанаты французского «ПСЖ» совершили нападение на болельщиков английского «Ньюкасла» в то время, как они отдыхали в одном из пабов Парижа в преддверии очного матча команд в Лиге чемпионов, который состоится сегодня, 28 ноября.
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