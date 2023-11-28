Фанаты «ПСЖ» напали на болельщиков «Ньюкасла» в пабе Парижа в преддверии матча команд в ЛЧ

Сегодня ночью радикальные фанаты французского «ПСЖ» совершили нападение на болельщиков английского «Ньюкасла» в то время, как они отдыхали в одном из пабов Парижа в преддверии очного матча команд в Лиге чемпионов, который состоится сегодня, 28 ноября.