Лерчек не явилась в суд после повторной экспертизы ее рака: что сказали адвокаты

Сегодня в Гагаринском районном суде было назначено очередное заседание по делу Валерии Чекалиной. Почему блогер не смогла приехать на слушание?Сегодня в Гагаринском районном суде было назначено очередное заседание по делу Валерии Чекалиной.
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