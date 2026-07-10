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Лерчек не явилась в суд после повторной экспертизы ее рака: что сказали адвокаты

Лерчек не явилась в суд после повторной экспертизы ее рака: что сказали адвокаты

Сегодня в Гагаринском районном суде было назначено очередное заседание по делу Валерии Чекалиной. Почему блогер не смогла приехать на слушание?Сегодня в Гагаринском районном суде было назначено очередное заседание по делу Валерии Чекалиной.

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