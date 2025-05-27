Китайский университет политических наук и права подписал меморандум о сотрудничестве с судебными учреждениями Казахстана

Астана, 27 мая /Синьхуа/ -- Китайский университет политических наук и права /CUPL/ в понедельник в Астане, столице Казахстана, подписал меморандум о взаимопонимании с Судом Международного финансового центра "Астана" /МФЦА/ и Международным арбитражным центром /МАЦ/, предусматривающий совместное продвижение практического сотрудничества в сфере международного арбитража и подготовку высококвалифицированных юридических кадров.
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