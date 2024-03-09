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Госпитализирован актер Анатолий Васильев

Госпитализирован актер Анатолий Васильев

Артист неудачно упал у себя дома. Актер театра и кино Анатолий Васильев попал в больницу в Москве. Артиста столичного Театра на Таганке госпитализировали вечером в пятницу, 8 марта, из квартиры в Большом Власьевском переулке, сообщает «МК».

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