Госпитализирован актер Анатолий Васильев

Артист неудачно упал у себя дома. Актер театра и кино Анатолий Васильев попал в больницу в Москве. Артиста столичного Театра на Таганке госпитализировали вечером в пятницу, 8 марта, из квартиры в Большом Власьевском переулке, сообщает «МК».
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