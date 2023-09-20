Военное обозрение

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В Барнауле сотрудниками ФСБ задержан местный житель, отравивший воду для российских военнослужащих

В Барнауле сотрудниками ФСБ задержан местный житель, отравивший воду для российских военнослужащих

Российские силовики продолжают выявлять и задерживать украинскую агентуру и всяческих "сочувствующих" режиму.

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