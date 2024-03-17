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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Берреттини вышел в финал на первом турнире после травмы стопы

154-я ракетка мира Маттео Берреттини победил №69 Александра Вукича в полуфинале «Челленджера» в Финиксе – 7:6(2), 7:6(2).

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