Тамбовские росгвардейцы подвели итоги работы за прошедший год

В Управлении Росгвардии по Тамбовской области подвели итоги работы за 2024 год. Стражи правопорядка выполнили все поставленные задачи как на территории региона, так и в зоне проведения специальной военной операции.
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