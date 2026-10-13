Париж показал «ядерную дубинку»: Европа решила запугать Россию французским ЯО

Ещё в марте 2026 года президент Франции Эмманюэль Макрон в своём выступлении на военно-морской базе Иль-Лонг представил новую концепцию «передового/опережающего сдерживания» (290–300 боеголовок).
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ну во франции хватает сепаратизма это баски и корсиканцы надо помочь им в суверенетете
А макрошка своим бабским умишком не допустил, что на его 300 бонбочек, встречно 3000 прилетит... а расширится Бискайский залив до германий-швейцарий...
Гулящая девочка эммочка решила погрозить русскому медведю корявеньким ядерным "пальчиком"!?)
Очень жаль , что Эйфелеву Башню мы больше не сможем лицезреть воочию !!! Если только на старых фото... Как и Биг - Бэн . Сгинут они в пучине морской !!!