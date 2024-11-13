FTC потребовала от M**a продать I*******m и WhatsApp M**a должна будет предстать перед суд...

FTC потребовала от M**a продать I*******m и WhatsAppM**a должна будет предстать перед судом по антимонопольному иску со стороны Федеральной торговой комиссии США (FTC), которая обвинила компанию в подавлении конкуренции и обеспечения себе доминирующего положения на рынке социальных сетей путём покупки I*******m и WhatsApp.