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Вечерний Новосибирск

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Террорист из «Крокус Сити Холла» Мирзоев был бойцом MMA в Новосибирске

Террорист из «Крокус Сити Холла» Мирзоев был бойцом MMA в Новосибирске

«Он жил со мной в одном микрорайоне, Затулинском жилмассиве. Ходил тоже в спортивный клуб на ММА. Лично я его, конечно, не знал», — сообщил мужчина ТГ-каналу Daily Storm.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
СМЕРТЬ роду террориста!!!!!
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18 час.
Михаил Мамонов
всех родственников этих чертей немедленно выслать за пределы РФ . личинки этих упырей не должны остаться жить на нашей земле. всю их родню в родные кишлаки.
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9 час.
Николай Овчинников
Всех бойцов ММА мобилизовать и отправить на фронт в штурмовые отряды. При отказе депортировать вместе с родственниками и лишить права въезда в Россию на 10-20 лет. Мигрантов, совершивших правонарушения и преступления в России, депортировать вместе с родственниками. Мигрантам, не имеющим среднего образования и не знающим русского языка запретить въезд в Россию. Чиновников, выдавших мигрантам российские паспорта, привлечь к уголовной ответственности с лишением права занимать ответственные должности пожизненно.
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4 час.

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