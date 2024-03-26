Террорист из «Крокус Сити Холла» Мирзоев был бойцом MMA в Новосибирске

всех родственников этих чертей немедленно выслать за пределы РФ . личинки этих упырей не должны остаться жить на нашей земле. всю их родню в родные кишлаки.

Николай Овчинников

Всех бойцов ММА мобилизовать и отправить на фронт в штурмовые отряды. При отказе депортировать вместе с родственниками и лишить права въезда в Россию на 10-20 лет. Мигрантов, совершивших правонарушения и преступления в России, депортировать вместе с родственниками. Мигрантам, не имеющим среднего образования и не знающим русского языка запретить въезд в Россию. Чиновников, выдавших мигрантам российские паспорта, привлечь к уголовной ответственности с лишением права занимать ответственные должности пожизненно.