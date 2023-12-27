Специалистами МАИ разработали дрон для поиска повреждений подземных кабелей

Ученые из Московского авиационного института (МАИ) и Военной академии Ракетных войск стратегического назначения представили новую технологию, которая позволяет обнаруживать повреждения подземных линий электропередачи с помощью беспилотных летательных аппаратов.
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