Гаверн назвал Дацика очень сильным бойцом

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Очень напряженно прошла встреча участников "Бойцовского клуба РЕН ТВ". До главного события вечера остаются считанные часы и у некоторых спортсменов терпение практически на исходе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии