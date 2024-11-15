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Гаверн назвал Дацика очень сильным бойцом

Гаверн назвал Дацика очень сильным бойцом

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Очень напряженно прошла встреча участников "Бойцовского клуба РЕН ТВ". До главного события вечера остаются считанные часы и у некоторых спортсменов терпение практически на исходе.

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