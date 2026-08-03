"Ты сделал мою жизнь намного ярче". Ирина Шейк поздравила с днём рождения Риккардо Тиши, обвинённого в изнасиловании

40-летняя Ирина Шейк, которая встречается с 29-летним известным баскетболистом, опубликовала в соцсетях новые фотографии со своим близким другом, дизайнером Риккардо Тиши, которого в прошлом году обвинили в изнасиловании.
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