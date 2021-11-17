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С приветом от Бориса Фёдоровича: Россиян толкают в сторону рынка суррогатного алкоголя

С приветом от Бориса Фёдоровича: Россиян толкают в сторону рынка суррогатного алкоголя

С 1 января 2022 года минимальная стоимость «поллитры» вырастет до 261 рубля — на 7,4% Водка вскоре подорожает — Минфин предупредил, что с 1 января 2022 года минимальная стоимость «поллитры» вырастет с 243 рублей до 261 рубля, то есть на 7,4%.

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