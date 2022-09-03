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В сентябре спасаем томаты и другие растения от всех болезней с помощью перекиси водорода

В сентябре спасаем томаты и другие растения от всех болезней с помощью перекиси водорода

Рассмотрим в данной публикации ещё один хороший и не очень сложный способ, как можно сейчас защитить томаты на даче от всех болезней, чтобы не переживать за них, чтобы весь урожай спокойно мог самостоятельно полностью поспеть прямо на кустах.

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