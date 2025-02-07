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Царьград

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Женщины-диверсантки ВСУ задержаны в трёх южных регионах России

Женщины-диверсантки ВСУ задержаны в трёх южных регионах России

При обыске у задержанных нашли неопровержимые доказательства подготовки к диверсиямЧетырёх женщин, которые работали на спецслужбы Украины, задержали сотрудники ФСБ 7 февраля.

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