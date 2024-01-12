Мне, как историку нередко задают один и тот же животрепещущий вопрос - почему это его величество Запад не добил Россию сразу вслед за победой над Советским Союзом в начале 1990-х? Что ж ответ есть.
Почему Запад не добил Россию после распада СССР? Называю 6 главных причин
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Всё верно. Запад отвлёкся на время от Российской Федерации, самого большого осколка СССР, видимо решив, что он и сам дальше развалится... Но этого не случилось в том числе и из-за того, что стало с Югославией, а вернее КАК её не стало... России это очень сильно не понравилось... Так и вспоминается российский марш-бросок в Югославии - можно сказать, "первая ласточка", а на Западе тогда так ничего и не поняли.
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18 час.
Виктор Илюшин
Зачем кому-то добивать и уничтожать Россию ? Она экономически слаба, политически недальновидна, но имеет отличные природные ресурсы и большое население. Идеальный рынок сбыта...Нет вот этого-"газпром-народное достояние", смотри кто в совете директоров и все будет понятно...как и многие когда-то государственные производственные гиганты-заводы.
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12 час.
AK
Alexandr Kovalev
Вы-неправы! Плановая экономика здесь не при чём! Как только алкоголик с младореформаторами начали её уничтожать, тут и произошёл коллапс, о котором вы пишите!!!
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10 час.
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