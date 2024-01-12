Почему Запад не добил Россию после распада СССР? Называю 6 главных причин

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ Всё верно. Запад отвлёкся на время от Российской Федерации, самого большого осколка СССР, видимо решив, что он и сам дальше развалится... Но этого не случилось в том числе и из-за того, что стало с Югославией, а вернее КАК её не стало... России это очень сильно не понравилось... Так и вспоминается российский марш-бросок в Югославии - можно сказать, "первая ласточка", а на Западе тогда так ничего и не поняли.