Заноза

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Беглый обзор «буржуинской» прессы

Беглый обзор «буржуинской» прессы

Или «не смешите мои тапочки» ПРО МОДЕЛЬ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ДЕМОКРАТИЙ «Veridica» — издание, специализирующееся на мониторинге, анализе и разоблачении фейков, дезинформации и манипуляции общественным мнением в Центральной и Восточной Европе, пишет: «Спустя год после полномасштабного вторжения в Украину в российских государственных СМИ была опубликована серия пропагандистских нарративов, оправдывающих «специальную военную операцию», изображая ее как достижение Кремля или как сделанный вовремя шаг, чтобы предотвратить уничтожение России НАТО.

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