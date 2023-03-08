Беглый обзор «буржуинской» прессы

Или «не смешите мои тапочки» ПРО МОДЕЛЬ ЛИБЕРАЛЬНЫХ ДЕМОКРАТИЙ «Veridica» — издание, специализирующееся на мониторинге, анализе и разоблачении фейков, дезинформации и манипуляции общественным мнением в Центральной и Восточной Европе, пишет: «Спустя год после полномасштабного вторжения в Украину в российских государственных СМИ была опубликована серия пропагандистских нарративов, оправдывающих «специальную военную операцию», изображая ее как достижение Кремля или как сделанный вовремя шаг, чтобы предотвратить уничтожение России НАТО.