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На это не обращали внимания 60 лет: О чём Данелия снял знаменитый фильм "Я шагаю по Москве"

На это не обращали внимания 60 лет: О чём Данелия снял знаменитый фильм "Я шагаю по Москве"

На это не обращали внимания 60 лет даже самые внимательные зрители культовой киноленты. О чём Георгий Данелия снял свой знаменитый фильм "Я шагаю по Москве"?У фильма Георгия Данелии "Я шагаю по Москве", премьера которого состоялась в апреле 1964 года, удивительная судьба.

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