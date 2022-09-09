От личное мнение

497 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    ВС России и ЛДНР успехов и победыВоенный эксперт Р...
  • Россиянин
    Безграмотные журналисты блин!!! Телефон молнию не притягивает. Скорее всего, девочка во время грозы "сидела в чате", ...Двухтонный станок...
  • PES
    👍..🇩🇪=💩Медведев: Германи...

Times: Карла III провозгласят новым британским королем 10 сентября

Times: Карла III провозгласят новым британским королем 10 сентября

globallookpress/Pool Церемония провозглашения Карла III королем Великобритании пройдет 10 сентября. А запись его первой речи в новой должности покажут по телевидению примерно в 18:00 (20:00 по московскому времени) 9 сентября, пишет газета The Times.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх