Times: Карла III провозгласят новым британским королем 10 сентября

globallookpress/Pool Церемония провозглашения Карла III королем Великобритании пройдет 10 сентября. А запись его первой речи в новой должности покажут по телевидению примерно в 18:00 (20:00 по московскому времени) 9 сентября, пишет газета The Times.
globallookpress/Pool Церемония провозглашения Карла III королем Великобритании пройдет 10 сентября. А запись его первой речи в новой должности покажут по телевидению примерно в 18:00 (20:00 по московскому времени) 9 сентября, пишет газета The Times.
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