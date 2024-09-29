Позывной Ахмед: приехал отдохнуть в Крым и стал добровольцем

Сегодня на Запорожском направлении в отряде «Крым» Добровольческого корпуса против неонацистов и наёмников из десятка стран сражаются плечом к плечу русские, украинцы, татары, осетины, молдаване… Есть в рядах батальона и таджик Акбар с позывным Ахмед, который сейчас служит в разведгруппе.
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