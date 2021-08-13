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«Вопрос внутреннего национализма». В Средней Азии для русских установили унизительный потолок

«Вопрос внутреннего национализма». В Средней Азии для русских установили унизительный потолок

В постсоветских республиках Средней Азии чаще всего нападения на этнической почве на русских происходят в Киргизии.

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Валерий Рябов
Выслать незамедлительно всех киргизов из России! Помочь русским вернуться в Россию и помочь с обустройством.
Александр Лагуткин
По армии о киргизах имею представление. Правда они в роте химзащиты были. Семьдесят лет Россия тянула их из средневековья и всё зря. Они так в нем и остались. Ну, пусть ждут Талибан, - тогда средневековая дикость будет полной.

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