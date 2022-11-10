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Эксперты: Реорганизация еще трех столичных промзон позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места

Эксперты: Реорганизация еще трех столичных промзон позволит создать новые высокопроизводительные рабочие места

В Москве еще три крупные промышленные зоны реорганизуют в рамках комплексного развития территорий. В районах Отрадное, Ярославский, Восточное Дегунино вместо устаревших складов, гаражей, пунктов приема металлолома и автомоек построят 630 тыс.

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