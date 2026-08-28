Зафиксирован рекордный за 13 лет всплеск пиратства у Африканского Рога

Число пиратских нападений на коммерческие суда у берегов стран Африканского Рога, прежде всего Сомали, в этом году достигло рекордных за 13 лет значений.
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