На площади Старый Торг в Калуге вновь зальют каток

Зимой 2023-2024 годов в центре Калуги вновь появится каток у здания областной администрации. В прошлом сезоне бесплатный каток на площади Старый Торг пользовался популярностью у калужан, с конца декабря по конец февраля его посетили более 30 тысяч человек разных возрастов.