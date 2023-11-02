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На площади Старый Торг в Калуге вновь зальют каток

На площади Старый Торг в Калуге вновь зальют каток

Зимой 2023-2024 годов в центре Калуги вновь появится каток у здания областной администрации. В прошлом сезоне бесплатный каток на площади Старый Торг пользовался популярностью у калужан, с конца декабря по конец февраля его посетили более 30 тысяч человек разных возрастов.

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