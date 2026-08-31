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"Алтайэнергосбыт": успейте принять участие в акции "Зарегистрируйся и выиграй!"

"Алтайэнергосбыт": успейте принять участие в акции "Зарегистрируйся и выиграй!"

И если для школьников 1 сентября — начало нового учебного года, то для вас это может стать началом участия в акции "Зарегистрируйся и выиграй!".

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