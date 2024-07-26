В Нидерландах пожаловались на рост импорта российского газа

Группа членов парламента Нидерландов заявила о росте импорта российского газа в Евросоюз (ЕС). На сложившуюся в сфере энергетики ситуацию депутаты пожаловались в своем обращении к нидерландскому правительству.
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