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В Нидерландах пожаловались на рост импорта российского газа

В Нидерландах пожаловались на рост импорта российского газа

Группа членов парламента Нидерландов заявила о росте импорта российского газа в Евросоюз (ЕС). На сложившуюся в сфере энергетики ситуацию депутаты пожаловались в своем обращении к нидерландскому правительству.

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