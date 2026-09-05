Центр Чубайса в Израиле оказался зарегистрирован в салоне красоты

Автор: Александр Тагиров Пока в России требуют ответа за развал энергетики и миллиардные хищения, беглый экс-глава Роснано Анатолий Чубайс продолжает обустраивать свою "тихую гавань" в Израиле.
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Еврейские штучки😀
Согласен,что Путин папа все бед России,до каких пор он будет вредить народу РФ
в первую очередь тут вопрос к самому путину и особенно к ФСБ... ну нельзя же так продаваться то, не власть а решалы какие то... То то вы Сталина и ненавидите, потому что порядок не можете навести
Евреям самое главное это начать... вон, банк "Россия" начинался с двух комнатушек в 7 подъезде Смольного собора...
Этот придурок считает изгнанием то что он сбежал и не понёс наказания? Да уж, сволочь законченная.
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Может, одна из иранских ракет вдруг найдёт цель