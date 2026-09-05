Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Центр Чубайса в Израиле оказался зарегистрирован в салоне красоты

Центр Чубайса в Израиле оказался зарегистрирован в салоне красоты

Автор: Александр Тагиров Пока в России требуют ответа за развал энергетики и миллиардные хищения, беглый экс-глава Роснано Анатолий Чубайс продолжает обустраивать свою "тихую гавань" в Израиле.

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Странник

в первую очередь тут вопрос к самому путину и особенно к ФСБ... ну нельзя же так продаваться то, не власть а решалы какие то... То то вы Сталина и ненавидите, потому что порядок не можете навести

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