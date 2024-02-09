40 тысяч русских приготовились к броску: Forbes стало известно, когда ВСУ уйдут из Купянска

Взлом обороны украинской армии, по мнению американцев, произойдет в ближайшие недели Армия России продолжает наступление в направлении Тернов и Ямполовки, сообщают самые разные источники, главным образом украинские.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии