В зоне риска: как сберечь бытовую технику в жару

Знойное лето в разгаре. От высоких температур страдает не только человек, но и техника. Как уберечь её от жары? В зону риска попадают практически все приборы, которые и сами по себе нагреваются при работе.
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