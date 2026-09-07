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Гуллит о «Милане» и «Юве» без ЛЧ: «Это разочаровывает – у некоторых команд этот турнир в крови. Нужны игроки, способные принимать правильные решения на поле»

Руд Гуллит разочарован тем, что «Милан» и «Ювентус» в этом сезоне выступят не в Лиге чемпионов, а в Лиге Европы.

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