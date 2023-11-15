Теодор Кырнац: "У нас есть законный генпрокурор, и это — Александр Стояногло"

В настоящее время в Молдове есть законный генеральный прокурор, которым является Александр Стояногло, а подписанный ранее президентом страны Майей Санду указ о его освобождении от должности - незаконный и неконституционный.
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