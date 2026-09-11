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Царьград

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Андрей Шуткин: Ижевск остановил транспорт из-за сигнала "Опасное небо"

Андрей Шуткин: Ижевск остановил транспорт из-за сигнала "Опасное небо"

В Ижевске приостановлено движение общественного транспорта в связи с сигналом "Опасное небо". Об этом сообщил председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин в канале "Макс".

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