Онлайн торговлю вином в Подмосковье одобрила правительственная комиссия

Вино можно будет заказать через «Почту России».Как ранее сообщал «Царьград» онлайн продажу вина в Подмосковье должны были начать еще с 31 марта 2022 года, но тогда эксперимент разбился о сопротивление Минздрава и МВД, сейчас он прошел одобрение правительственной комиссии, рассказывает РБК.

